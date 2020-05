Come sarebbe avere una mamma famosa? I pro e contro di 5 mamme vip (Di giovedì 7 maggio 2020) Come sarebbe avere una mamma famosa? Beh, una delle poche certezze che ho nella vita è che le mamme sono tutte uguali. Sì, anche quelle di Hollywood. Al di là del mero aspetto economico (villa lussuosa sulle colline di Beverly Hills batte appartamento in città di provincia), avere una mamma che è anche una celebrità non è tutto rose e fiori. Abbiamo scelto le 5 mamme vip e ne abbiamo analizzato i pro e i contro. Quale scegliereste? O come noi non fareste mai il cambio? Leggi su vanityfair Perché in Italia non sarebbe stato possibile un lockdown soft come quello svedese (di L. Varlese)

Coronavirus - le due infermiere gemelle morte una dopo l’altra : “Dicevano sempre che se ne sarebbero andate insieme - come sono arrivate”

"Ipotesi media punti se non si riparte" : ecco come sarebbe la classifica di Serie A (Di giovedì 7 maggio 2020) Come sarebbe avere una mamma famosa? Beh, una delle poche certezze che ho nella vita è che le mamme sono tutte uguali. Sì, anche quelle di Hollywood. Al di là del mero aspetto economico (villa lussuosa sulle colline di Beverly Hills batte appartamento in città di provincia), avere una mamma che è anche una celebrità non è tutto rose e fiori. Abbiamo scelto le 5 mamme vip e ne abbiamo analizzato i pro e i contro. Quale scegliereste? O come noi non fareste mai il cambio?

marcocappato : La validità del #plasma come cura per #covid19 si stabilisce (o smentisce) attraverso la pubblicazione di studi sci… - pfmajorino : Ovviamente la scelta di Regione Lombardia di privatizzare accesso ai test sierologici se confermata sarebbe grave p… - borghi_claudio : Il nostro amico 'unione bancaria' @EnricoLetta ha appena detto: 'Stanotte downgrade debito Italia, senza UE sarebbe… - brichiel : #uominiedonne il covid si diffonde attraverso l'aeresol portare la mascherina come un bracciale e urlare e sputacch… - jeonj0197 : Mia madre sarebbe molto contenta ad averti come genero -

Ultime Notizie dalla rete : Come sarebbe Come sarebbe la Terra se l'uomo si estinguesse? People for Planet La rapina e l'omicidio dell'anziano a Terrasini, restano in carcere i quattro indagati

Restano tutti in carcere i quattro indagati accusati della rapina culminata con la morte di un anziano, Mike Nepa, avvenuta a Terrasini il 9 settembre scorso. Il tribunale del riesame ha infatti riget ...

Madre e figlio si incontrano al confine e commuovono la rete peccato che se li avessero fermati sarebbero stati sanzionati

TRENTO. E' una bella storia quella ripresa da molti media locali e nazionali che ha avuto protagonisti un ragazzo, che il primo di maggio ha compiuto gli anni, e sua madre. Una storia senz'altro commo ...

Restano tutti in carcere i quattro indagati accusati della rapina culminata con la morte di un anziano, Mike Nepa, avvenuta a Terrasini il 9 settembre scorso. Il tribunale del riesame ha infatti riget ...TRENTO. E' una bella storia quella ripresa da molti media locali e nazionali che ha avuto protagonisti un ragazzo, che il primo di maggio ha compiuto gli anni, e sua madre. Una storia senz'altro commo ...