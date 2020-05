Come il Coronavirus sta perdendo forza (Di giovedì 7 maggio 2020) Il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 sta perdendo forza – e sta quindi diventando più “buono” – e ci sono quindi meno malati gravi. Forse il caldo aiuta e anche SARS-COV-2 può mutare adattandosi a noi. Lo ha detto nell’audizione al Senato, Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia molecolare dell’Università Campus Bio Medico di Roma e l’analisi è condivisa da studiosi e primari Come Matteo Bassetti, Francesco Le Foche e Massimo Clementi. Il Corriere della Sera oggi dedica una serie di domande e risposte alla questione: Quali sono i dati che possono portarci a essere ottimisti? «La prima valutazione è legata all’espressione clinica dell’infezione, che ora è più mite — spiega Massimo Clementi, direttore del ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - il ministro Franceschini : “Le vacanze 2020 ci saranno - ecco come”

Coronavirus - arriva la conferma della scienza : gli anticoagulanti come l’eparina sono determinanti nella cura del Covid

Ultime Notizie dalla rete : Come Coronavirus CORONAVIRUS nel MONDO: l'EPIDEMIA di COVID-19 dilagherà come un INCUBO per altri 3 ANNI. Ecco lo STUDIO SHOCK USA iLMeteo.it Dopo due mesi Marsala non ha più positivi al Coronavirus. Perchè è un'ottima notizia

A Marsala da oggi non ci sono più persone positive al Coronavirus. Sono passati quasi due mesi da quando in città si è registrato il primo caso di Covid 19, che poi è stato anche il primo in provincia ...

Covid-19 | Roberto Burioni | Primo Vaccino che funziona

I risultati della ricerca, pubblicati su Science, aprono uno scenario decisamente nuovo, soprattutto nei cuori e nelle menti di chi la scienza non la pratica, ma attende che faccia i suoi passi avant ...

