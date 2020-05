Club Medici completa l’operazione #Kill Covid: 20.000 euro per l’acquisto di mascherine per i medici di base (Di giovedì 7 maggio 2020) Club Medici completa l’operazione #Kill Covid: 20.000 euro per l’acquisto di mascherine per i Medici di base Con 20.000 euro raccolti in poco più di un mese, grazie alla campagna solidale battezzata #KillCovid, l’Associazione Club Medici ha sostenuto concretamente prima gli ospedali italiani e poi i Medici di Medicina generale, due realtà in prima linea nella battaglia al Covid-19, che da subito hanno sofferto moltissimo le criticità e le conseguenze drammatiche dell’emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese. Dopo una prima donazione, alla fine di marzo, all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una delle strutture in maggiore sofferenza nelle zone “focolaio” del Nord Italia, Club Medici ha spostato l’attenzione sul territorio, a supporto dei Medici di base e degli operatori sanitari, tutti impegnati ... Leggi su tpi Premier League : slitta la data per la ripresa degli allenamenti. I medici dei club si dicono preoccupati

Genoa, oggi i test medici e sierologici. Si dovrebbe ripartire lunedì, ma prima di prendere decisioni si attende il protocollo (dal nostro inviato a Genoa Alessio Eremita) – Riparte anche il Genoa, ma ...

