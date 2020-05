Cisl | rimborsi per dipendenti Fsi riprendono con inizio fase 2

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 maggio 2020) Roma – “Con la ripartenza legata alla cosiddetta ‘2′, il gruppo Fsi ha dato nuovamente il via a una buona pratica di welfare aziendale, precedentemente sospesa a causa del lockdown: si tratta di un rimborso di 50 euro per iresidenti nella Capitale che hanno abbonamenti annuali ai mezzi pubblici. Riteniamo che sia una misura da adottare in modo esteso e capillare, perche’ va incontro ai lavoratori, incentivando al contempo il Trasporto pubblico e la sostenibilita’ logistica e ambientale”. E’ quanto rende noto il Segretario regionale responsabile delle Attivita’ Ferroviarie e Servizi della Fit-del Lazio, Fabio Bonavigo, aggiungendo che “l’auspicio e’ che questa prassi venga adottata dalle aziende che operano nel territorio romano e i cuiabitano nella Capitale. Ora piu’ che mai ...