Cile, pronipote di Pinochet nominata ministra per le Pari opportunità: polemiche dai collettivi femministi

"Non è possibile che un ministero che si suppone debba difendere la Parità di genere in Cile sia guidato da una donna di estrema destra che ha pubblicamente appoggiato la dittatura militare. La sua nomina è un'offesa", le attiviste di Las Tesis – l'associazione che ha esportato in tutto il mondo la performance femminista "Uno stupratore sulla tua strada" – hanno commentato così la nomina di Macarena Santelices, pronipote del generale Augusto Pinochet, a ministra della Pari Opportunità. Santelices – già sindaca della città di Olmué, giornalista e anchorwoman – milita nelle file dell'Unión Demócrata Independiente (Udi), formazione di ultra destra parte della coalizione di governo, ...

