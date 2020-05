Ciclismo | il nuovo calendario 2020 | subito la Milano-Sanremo | Tour e Mondiali a

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 maggio 2020) La pandemia ha fermato il mondo dello sport a inizio marzo, l’emergenza sanitaria ha travolto tutto il Pianeta ma pian piano si sta cercando di ripartire. Il grandetornerà a essere protagonista il prossimo 1° agosto, quella è la data che l’UCI ha fissato per la rinascita di questa disciplina. L’Unione Ciclistica Internazionale ha stilato il, condensato in appena 100 giorni: in poco più di tre mesi si disputeranno tutti gli eventi principali della stagione, un intasamento generale in una programmazione ultracompressa che genererà anche diversi sovrapposizioni tra le varie manifestazioni. La massima attenzione è stata rivolta alde France, la corsa a tappe più prestigiosa e importante dal punto di vista economico: era impossibile rinunciare alla Grande Boucle, la kermesse in terra ...