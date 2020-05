Ci sono i presentabili, gli impresentabili e poi c’è Fiorello (Di giovedì 7 maggio 2020) Forse c’entra il muro di Berlino, dopo il quale ci è toccato trovare nuovi modi di dividerci. La grande separazione dalla quale siamo tuttora governati risale almeno al 1994, quando quelli che avrebbero poi votato Berlusconi si comportarono come nel secolo successivo avrebbero fatto i sostenitori di Trump, della Brexit, di Salvini: mentirono ai sondaggisti, non tanto circa il proprio essere di destra, quanto circa il proprio essere impresentabili. Quello elettorale è un effetto secondario, la grande divisione tra presentabili e impresentabili si consuma nelle parole scelte, nei film o nei libri o nella tv che diciamo di apprezzare, nelle posizioni prese in pubblico (gli americani, che fabbricano parole per ogni bisogno, hanno semantizzato anche questo meccanismo: virtue signaling, il modo in cui segnali la tua virtù, il gesto che fai o la parola che dici ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 7 maggio 2020) Forse c’entra il muro di Berlino, dopo il quale ci è toccato trovare nuovi modi di dividerci. La grande separazione dalla quale siamo tuttora governati risale almeno al 1994, quando quelli che avrebbero poi votato Berlusconi si comportarono come nel secolo successivo avrebbero fatto i sostenitori di Trump, della Brexit, di Salvini: mentirono ai sondaggisti, non tanto circa il proprio essere di destra, quanto circa il proprio essere im. Quello elettorale è un effetto secondario, la grande divisione trae imsi consuma nelle parole scelte, nei film o nei libri o nella tv che diciamo di apprezzare, nelle posizioni prese in pubblico (gli americani, che fabbricano parole per ogni bisogno, hanno semantizzato anche questo meccanismo: virtue signaling, il modo in cui segnali la tua virtù, il gesto che fai o la parola che dici ...

Leggilenuvole : Ci sono i presentabili, gli impresentabili e poi c’è Fiorello - salvalente11 : Ci sono i presentabili, gli impresentabili e poi c’è Fiorello - Margeri48574149 : @SandroVeronesi Del resto é della lega, la lega nord,quella che voleva la secessione,quella che il nord non ha biso… - Frenkoz : Basterebbe anche dare spazio a tutte quelle professionalità che ci sono in TV che a volte fanno il grosso del lavor… - MicroNido : @zerorisposte @_IL_DIGA_ Io mi sono rotta il cactus, non sta scritto da nessuna parte che noi donne dobbiamo agghin… -

Ultime Notizie dalla rete : sono presentabili Ci sono i presentabili, gli impresentabili e poi c’è Fiorello Linkiesta.it "Faccio Sanremo, come va va, e chiudo la carriera, Mica devo andare avanti fino ad 80 anni"

“Che faccio? È pesante fare Sanremo... Te ne dicono di tutti i colori... Non ho il carattere giusto, eppure l’ho fatto. Amadeus mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta... Potrebbe essere l’ultima ...

Fiorello sui social: "Faccio di nuovo Sanremo e mi ritiro, largo ai giovani"

"Che faccio? È pesante fare Sanremo... Te ne dicono di tutti i colori... Non ho il carattere giusto, eppure l’ho fatto. Amadeus mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta... Potrebbe essere l’ultima ...

“Che faccio? È pesante fare Sanremo... Te ne dicono di tutti i colori... Non ho il carattere giusto, eppure l’ho fatto. Amadeus mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta... Potrebbe essere l’ultima ..."Che faccio? È pesante fare Sanremo... Te ne dicono di tutti i colori... Non ho il carattere giusto, eppure l’ho fatto. Amadeus mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta... Potrebbe essere l’ultima ...