Chiara Ferragni è "Miss bagno": il video è virale (Di giovedì 7 maggio 2020) Non finisce mai di stupire Chiara Ferragni con le sue trovate, non solo scherzi a Fedez ma anche tanta autoironia nei suoi divertenti video. Ed eccola allora reginetta di… Un video che in poco tempo ha visto un milione di visualizzazioni: l’influencer Ferragni ne studia una più del diavolo per divertire i suoi follower. Ed allora “armata” di un rotolo di carta igienica urla a squarciagola: “Chiara FerragniArticolo completo: Chiara Ferragni è "Miss bagno": il video è virale dal blog SoloDonna Leggi su solodonna Chiara Ferragni - buon 33esimo compleanno!

Chiara Ferragni mette in pericolo il figlio Leone? Le foto fanno imbestialire il popolo del web

Leone al parco senza mascherina? Chiara Ferragni risponde : hater distrutti (Di giovedì 7 maggio 2020) Non finisce mai di stupirecon le sue trovate, non solo scherzi a Fedez ma anche tanta autoironia nei suoi divertenti. Ed eccola allora reginetta di… Unche in poco tempo ha visto un milione di visualizzazioni: l’influencerne studia una più del diavolo per divertire i suoi follower. Ed allora “armata” di un rotolo di carta igienica urla a squarciagola: “Articolo completo:; "": ildal blog SoloDonna

trash_italiano : Questi sono gli influencer da stimare: Fedez e Chiara Ferragni partecipano ad un'altra iniziativa per aiutare anzia… - repubblica : Chiara Ferragni e Fedez volontari per 'Milano aiuta': in bici consegnano i sacchetti di cibo alle famiglie in diffi… - VanityFairIt : Chiara Ferragni compie oggi 33 anni! Auguri a lei e a tutti i #Toro come lei. Se volete sapere che cosa dice il suo… - racheleMascol : Buongiorno non pensavo chiara Ferragni fosse più vecchia di fedezzzz - ranvijay1980 : RT @restachilll: Danna paola che commenta la foto di Chiara ferragni adoro?? -