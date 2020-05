Chiara Ferragni compie gli anni, gli strani auguri di Fedez fa infuriare i fan [Video] (Di giovedì 7 maggio 2020) auguri alla più popolare influencer d'Italia: oggi, 7 maggio, Chiara Ferragni compie 33 anni e festeggia senza party né eventi in grande stile, chiusa in casa dall'inevitabile quarantena. Una ricorrenza lontana anni luce dai mega compleanni cui lei e il marito Fedez ci avevano abituati negli anni scorsi, tra (controverse) feste al supermercato o nei parchi di divertimento. #Video ALLA FINE DELL'ARTICOLO Stavolta si celebra la ricorrenza tra le mura casalinghe della splendida dimora di Milano City Life, tra valanghe di fiori, palloncini e la classica torta, ovviamente con il piccolo Leone. E c'è l'omaggio ironico di Fedez, che ha scelto un messaggio di auguri molto particolare. Il significato del post di Fedez Su Instagram, il rapper ha pubblicato un breve Video della moglie, nel quale ha inserito la frase scherzosa "Piccole tette, grande cuore". ... Leggi su howtodofor Fedez - la torta per Chiara Ferragni e il commento pungente di Iginio Massari | VIDEO

Chiara Ferragni compleanno - la sorpresa di Fedez : “Ma vuoi separarti?”

Fedez - la torta per Chiara Ferragni e il commento di Iginio Massari : «Vuoi separarti?» (Di giovedì 7 maggio 2020)alla più popolare influencer d'Italia: oggi, 7 maggio,33e festeggia senza party né eventi in grande stile, chiusa in casa dall'inevitabile quarantena. Una ricorrenza lontanaluce dai mega complecui lei e il maritoci avevano abituati negliscorsi, tra (controverse) feste al supermercato o nei parchi di divertimento. #ALLA FINE DELL'ARTICOLO Stavolta si celebra la ricorrenza tra le mura casalinghe della splendida dimora di Milano City Life, tra valanghe di fiori, palloncini e la classica torta, ovviamente con il piccolo Leone. E c'è l'omaggio ironico di, che ha scelto un messaggio dimolto particolare. Il significato del post diSu Instagram, il rapper ha pubblicato un brevedella moglie, nel quale ha inserito la frase scherzosa "Piccole tette, grande cuore". ...

SkyTG24 : Chiara Ferragni compie 33 anni, su Instagram la sua foto da bambina - trash_italiano : Questi sono gli influencer da stimare: Fedez e Chiara Ferragni partecipano ad un'altra iniziativa per aiutare anzia… - repubblica : Chiara Ferragni e Fedez volontari per 'Milano aiuta': in bici consegnano i sacchetti di cibo alle famiglie in diffi… - hosceltome : RT @softlouishes: io a chiara ferragni, a lello e a fedez voglio proprio bene, sono una famiglia bellissima - Soniadinuovo : RT @softlouishes: io a chiara ferragni, a lello e a fedez voglio proprio bene, sono una famiglia bellissima -