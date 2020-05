Chiara Ferragni compie 33 anni | Gli auguri di Leone sciolgono tutti (Di giovedì 7 maggio 2020) Chiara Ferragni compie 33 anni oggi, giovedì 7 maggio: i teneri auguri del figlio Leone sciolgono i milioni di followers dell’influencer. Chiara Ferragni compie 33 anni e festeggia con i suoi milioni di followers, ma soprattutto con il marito Fedez e il figlio Leone. L’influencer ha cominciato a festeggiare pubblicando una serie di foto della … L'articolo Chiara Ferragni compie 33 anni Gli auguri di Leone sciolgono tutti è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Chiara Ferragni compie 33 anni : il commovente post per celebrare il compleanno

Chiara Ferragni festeggia il compleanno dei 33 anni con le foto da bambina

Chiara Ferragni : dopo due mesi una grande notizia (Di giovedì 7 maggio 2020)33oggi, giovedì 7 maggio: i teneridel figlioi milioni di followers dell’influencer.33e festeggia con i suoi milioni di followers, ma soprattutto con il marito Fedez e il figlio. L’influencer ha cominciato a festeggiare pubblicando una serie di foto della … L'articolo33Glidiè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : Questi sono gli influencer da stimare: Fedez e Chiara Ferragni partecipano ad un'altra iniziativa per aiutare anzia… - rafbarberio : @RobertoBurioni @MedicalFactsIT Ma smettila, sei il Chiara Ferragni della virologia. - repubblica : Chiara Ferragni e Fedez volontari per 'Milano aiuta': in bici consegnano i sacchetti di cibo alle famiglie in diffi… - DRepubblicait : Chiara Ferragni compie 33 anni in quarantena, con Fedez e Leone, tra donazioni e solidarietà [aggiornamento delle 1… - oubaxence : Leone che dice 'Auguri mamma' per il compleanno di Chiara Ferragni è la cosa più dolce che vedrete oggi -