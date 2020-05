“Cervello mancato!”. Vladimir Luxuria ‘affossa’ il cantante. Quella frase (assurda) l’ha mandata fuori di testa (Di giovedì 7 maggio 2020) “Ha detto che si sente un “gay mancato” perché amava fare le pulizie di casa: un uomo non smette di essere tale se collabora in casa e non è dedito solo alla clava. Un’idea del maschio cavernicolo tipico di chi è un “cervello mancato e poco aggiornato”. Vladimir Luxuria è un fiume in piena e non le manda a dire. Protagonista dell’acceso scontro è Povia, cantante controverso che nell’ospitata a ”Vieni da me” di Caterina Balivo ha sparato un’uscita che ha lasciato tutti senza parole. I due parlavano delle pulizie in casa e inizialmente grandi protagonisti sono state le risate. Ma una battuta infelice del cantante ha fatto calare il gelo sulla trasmissione Rai. Infatti, Povia ha dichiarato: “Sono un gay mancato”. Scura in volto è subito apparsa la padrona di casa. E poco ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 maggio 2020) “Ha detto che si sente un “gay mancato” perché amava fare le pulizie di casa: un uomo non smette di essere tale se collabora in casa e non è dedito solo alla clava. Un’idea del maschio cavernicolo tipico di chi è un “cervello mancato e poco aggiornato”.è un fiume in piena e non le manda a dire. Protagonista dell’acceso scontro è Povia,controverso che nell’ospitata a ”Vieni da me” di Caterina Balivo ha sparato un’uscita che ha lasciato tutti senza parole. I due parlavano delle pulizie in casa e inizialmente grandi protagonisti sono state le risate. Ma una battuta infelice delha fatto calare il gelo sulla trasmissione Rai. Infatti, Povia ha dichiarato: “Sono un gay mancato”. Scura in volto è subito apparsa la padrona di casa. E poco ...

vladiluxuria : #povia ha detto da @vienidameRai che si sente un “gay mancato” perché amava fare le pulizie di casa: un uomo non sm… - puntodirottura : @DarioBallini È un cervello mancato. Ogni volta che parla ribadisce il concetto e il dato di fatto. Che poi è inuti… - SollazzoRosa : RT @vladiluxuria: #povia ha detto da @vienidameRai che si sente un “gay mancato” perché amava fare le pulizie di casa: un uomo non smette d… - blusewillis : RT @vladiluxuria: #povia ha detto da @vienidameRai che si sente un “gay mancato” perché amava fare le pulizie di casa: un uomo non smette d… - emibonafede20 : RT @vladiluxuria: #povia ha detto da @vienidameRai che si sente un “gay mancato” perché amava fare le pulizie di casa: un uomo non smette d… -

