Centrodestra tenta la sfiducia a Bonafede

Il Centrodestra si ricompatta e presenta una mozione di sfiducia contro il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. "Sono contento, perchè dopo ore e ore di lavoro, il Centrodestra, compatto e unito ha trovato una posizione comune che è stata depositata in Senato che prevede che il ministro Bonafede, dopo i mille errori fatti ne risponda", ha annunciato Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa. "Non esiste che il ministro dica che e' sempre colpa degli altri. Almeno su questo - annota il leader della Lega - c'e' una posizione compatta, comune". Dunque, conferma Salvini, "e' stata depositata una mozione di sfiducia con le firme di tutto il Centrodestra per l'evidente incapacità del ministro".In mattinata sulla vicenda era tornato il ministro, dopo le parole di ieri alla Camera: "Invito ...

Manovre spregiudicate. Le trame dei due Mattei per dare una spallata a Conte. Mozione di sfiducia per Bonafede. Salvini ci prova, ma ora Renzi frena

L’atteggiamento di Matteo Renzi e dei suoi verso il governo continua a essere ondivago. Dagli ultimatum passa agli “appelli”. Dalle minacce alle richieste di verità. Ma non c’è dubbio che l’effetto è ...

