"Cavernicolo senza cervello". Povia delira sui gay, Vladimir Luxuria lo massacra: volano gli stracci (Di giovedì 7 maggio 2020) Tengono banco le dichiarazioni di Povia a Vieni da Me di Caterina Balivo: "Prendo lo straccio... poi io sono fissatissimo. Sono un gay mancato". Il cantante, confessando di passare molto tempo a rassettare casa, ha detto di essere un "gay mancato". Parole subito stigmatizzate dalla Balivo: "Hai detto una cretinata". E successivamente, anche Vladimir Luxuria è passata all'attacco: "Povia ha detto che si sente un gay mancato perché amava fare le pulizie di casa: un uomo non smette di essere tale se collabora in casa e non è dedito solo alla clava. Un'idea del maschio Cavernicolo tipico di chi è un cervello mancato e poco aggiornato", ha picchiato duro su Twitter. Per inciso, Povia non è arretrato di un millimetro. Alla Balivo infatti replicava: "Mi prendete per uno sc*mo! Non esageriamo adesso con le polemiche". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 maggio 2020) Tengono banco le dichiarazioni dia Vieni da Me di Caterina Balivo: "Prendo lo straccio... poi io sono fissatissimo. Sono un gay mancato". Il cantante, confessando di passare molto tempo a rassettare casa, ha detto di essere un "gay mancato". Parole subito stigmatizzate dalla Balivo: "Hai detto una cretinata". E successivamente, ancheè passata all'attacco: "ha detto che si sente un gay mancato perché amava fare le pulizie di casa: un uomo non smette di essere tale se collabora in casa e non è dedito solo alla clava. Un'idea del maschiotipico di chi è unmancato e poco aggiornato", ha picchiato duro su Twitter. Per inciso,non è arretrato di un millimetro. Alla Balivo infatti replicava: "Mi prendete per uno sc*mo! Non esageriamo adesso con le polemiche".

Tengono banco le dichiarazioni di Povia a Vieni da Me di Caterina Balivo: "Prendo lo straccio... poi io sono fissatissimo. Sono un gay mancato". Il cantante, confessando di passare molto tempo a rasse ...

