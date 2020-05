Caterina Balivo, Elena Sofia Ricci si confessa a Vieni da Me (Di giovedì 7 maggio 2020) Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Elena Sofia Ricci che si sottopone all’intervista della cassettiera collegata da casa. Nel suo studio, da dove ha fatto sparire tutti i premi perché non vuole ostentarli, l’attrice si racconta. Elena Sofia Ricci in questo periodo tiene compagnia agli italiani su Rai Uno, interpretando Laura nella nuova fiction Vivi e lascia vivere che comprende nel cast Bianca Nappi ed Emma Quartullo, sua figlia, nata dalla relazione con Pino Quartullo. Elena ha confessato: “Mi sono emozionata rivedendola, è proprio bellina. Ha gli occhi del papà, infatti ha dovuto mettere le lenti a contatto per questo film”. Nella realtà tra madre e figlia c’è tanta complicità, come ci ha spiegato la Ricci nella nostra intervista: “Ovviamente l’ho aiutata a capire meglio il personaggio di Laura. Per ... Leggi su dilei Caterina Balivo stanca e stressata? La foto getta ombre sul suo futuro

Vieni da Me - Povia : “Sono un gay mancato”. Imbarazzo in studio - Caterina Balivo lo rimprovera : “Hai detto un’altra cretinata”. E Vladimir Luxuria : “Un cervello mancato”

Tiberio Timperi zittisce Caterina Balivo - che poi si scusa. È successo tutto in diretta (Di giovedì 7 maggio 2020)ospita ada Meche si sottopone all’intervista della cassettiera collegata da casa. Nel suo studio, da dove ha fatto sparire tutti i premi perché non vuole ostentarli, l’attrice si racconta.in questo periodo tiene compagnia agli italiani su Rai Uno, interpretando Laura nella nuova fiction Vivi e lascia vivere che comprende nel cast Bianca Nappi ed Emma Quartullo, sua figlia, nata dalla relazione con Pino Quartullo.hato: “Mi sono emozionata rivedendola, è proprio bellina. Ha gli occhi del papà, infatti ha dovuto mettere le lenti a contatto per questo film”. Nella realtà tra madre e figlia c’è tanta complicità, come ci ha spiegato lanella nostra intervista: “Ovviamente l’ho aiutata a capire meglio il personaggio di Laura. Per ...

trash_italiano : Caterina Balivo vs Povia - trash_italiano : Povia a Vieni da Me: 'mi piace fare le pulizie, sono un gay mancato'. Caterina Balivo si infuria - dilei_it : Caterina Balivo, Elena Sofia Ricci si confessa a Vieni da Me - ScrivoArte : RT @pedrolp44860430: Povia, la frase choc in diretta a Vieni da me. Ospiti furiosi e rivolta in studio, Caterina Balivo allibita: «Hai de… - Greg_75_ : RT @joem5s: Caterina Balivo fa politica ... Oggi ha detto che l'Italia dovrebbe essere governata da Draghi. E usa la tv di Stato. VERGOGNA! -