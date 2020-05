Castel Volturno | acque inquinate | le parole del sindaco ad iNews24

(Di giovedì 7 maggio 2020) La fase 2 non comincia al meglio in Campania, dopo Sarno, anchevittima diCanale Agnena, litorale domitio ennesima vittima della fase 2 dell’uomo. Tutto sembrava perfetto, acqua cristallina, la natura era tornata a respirare: decine di servizi su Striscia La Notizia, sospiri di sollievo tra i cittadini e poi di … L'articolo: ledeladproviene da www..it.

caterinabalivo : “Sversamenti di liquami nel mare di Castel Volturno, attraverso il canale Agnena” Dopo pochi giorni di #Fase2 il ma… - nio_fivestar : RT @RosannaRuscito: Castel Volturno ( Prov di CASERTA) #sversamenti abusivi! Nessun drone, nessun elicottero, nessuna unità militare o di… - VellaAl2 : RT @RosannaRuscito: Castel Volturno ( Prov di CASERTA) #sversamenti abusivi! Nessun drone, nessun elicottero, nessuna unità militare o di… - MSantippe : RT @RosannaRuscito: Castel Volturno ( Prov di CASERTA) #sversamenti abusivi! Nessun drone, nessun elicottero, nessuna unità militare o di… - mikgallo : RT @RosannaRuscito: Castel Volturno ( Prov di CASERTA) #sversamenti abusivi! Nessun drone, nessun elicottero, nessuna unità militare o di… -

Ultime Notizie dalla rete : Castel Volturno

Cronaca - Unindagine per inquinamento ambientale è stata aperta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Casertano, attraversando per decine di chilometri tutta la pianura campana p ...Lo si apprende da fonti qualificate del club azzurro. Ai tamponi sono stati sottoposti anche tutti i dirigenti e gli addetti che avranno contatti con i calciatori nelle prossime settimane. In questi m ...