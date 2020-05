Cast e personaggi di Valeria su Netflix, la commedia romantica spagnola con Diana Gómez de La Casa di Carta (Di giovedì 7 maggio 2020) La prima stagione di Valeria su Netflix, disponibile da venerdì 8 maggio, potrebbe essere seguita da molte altre: questa commedia romantica spagnola è infatti ispirata ai romanzi di Elísabet Benavent, quattro libri best seller che potrebbero dar vita ad altrettanti adattamenti. Valeria è la storia di quattro amiche alla soglia dei trent'anni alle prese con problemi sentimentali, di carriera e di vita, che si confrontano e si incoraggiano confidandosi a vicenda. Una trama alla Sex and the City in cui però non ci si muove nella scintillante New York ma nella soleggiata Madrid. Ognuna con il suo carattere e la sua personalità, le amiche di Valeria rappresentano un punto di riferimento per la protagonista, una ventisettenne in crisi sentimentale e con un blocco dello scrittore che sta minando la sua carriera di autrice in erba. Dopo aver ... Leggi su optimagazine Cast e personaggi di Whisky Cavalier con Scott Foley e Lauren Cohan - dal 6 maggio su Canale 20

La compagnia del cigno - il cast della fiction su Rai 2 : attori e personaggi

Cast e personaggi di Summertime su Netflix il 29 aprile - il teen drama con Ludovico Tersigni di Skam Italia (Di giovedì 7 maggio 2020) La prima stagione disu, disponibile da venerdì 8 maggio, potrebbe essere seguita da molte altre: questaè infatti ispirata ai romanzi di Elísabet Benavent, quattro libri best seller che potrebbero dar vita ad altrettanti adattamenti.è la storia di quattro amiche alla soglia dei trent'anni alle prese con problemi sentimentali, di carriera e di vita, che si confrontano e si incoraggiano confidandosi a vicenda. Una trama alla Sex and the City in cui però non ci si muove nella scintillante New York ma nella soleggiata Madrid. Ognuna con il suo carattere e la sua personalità, le amiche dirappresentano un punto di riferimento per la protagonista, una ventisettenne in crisi sentimentale e con un blocco dello scrittore che sta minando la sua carriera di autrice in erba. Dopo aver ...

jemcarstairs15 : Comunque ci vuole un cast con i contromaroni per interpretare tutti i personaggi di Tid. Non so se mi spiego - halseyshurxcane : io voglio vedere il cast di questa fantomatica serie perché la clare ha creato dei personaggi così esteticamente pe… - sunfloueh : la cosa che mi preoccupa a prescindere è che anche se la serie non mi piace e quindi non ci do tanto peso, poi vedr… - lodoismyqueenx : Oggi ho finito di guardare i #BraccialettiRossi, fiction che non avevo mai visto in vita mia e che mi ha sorpreso a… - zazoomnews : Cast e personaggi di Whisky Cavalier con Scott Foley e Lauren Cohan dal 6 maggio su Canale 20 - #personaggi #Whisky… -

Ultime Notizie dalla rete : Cast personaggi Cast e personaggi di Whisky Cavalier con Scott Foley e Lauren Cohan, dal 6 maggio su Canale 20 OptiMagazine The Eddy, la serie Tv di Damien Chazelle su Netflix: cast e trama

La musica prende vita in The Eddy, miniserie di Netflix ambientata in una Parigi moderna e vibrante. I primi due episodi (in totale sono otto) sono stati diretti da Damien Chazelle, regista dell’accla ...

Ball and Chain: Emily Blunt e Dwayne Johnson protagonisti

Non sappiamo ancora quale sarà la direzione che prenderà la produzione del progetto, ma sappiamo che è in lavorazione un film a tema supereroistico tratto dal fumetto anni ’90 di Scott Lodbell, Ball a ...

La musica prende vita in The Eddy, miniserie di Netflix ambientata in una Parigi moderna e vibrante. I primi due episodi (in totale sono otto) sono stati diretti da Damien Chazelle, regista dell’accla ...Non sappiamo ancora quale sarà la direzione che prenderà la produzione del progetto, ma sappiamo che è in lavorazione un film a tema supereroistico tratto dal fumetto anni ’90 di Scott Lodbell, Ball a ...