Carlotta Antonelli | «Il lavoro mi ha salvata»

(Di giovedì 7 maggio 2020) Non ha divorato film, non ha letto libri e non si è data alla panificazione: durante la quarantena, Carlotta Antonelli ha sentito l’urgenza di liberarsi del superfluo, di tutto quello che ha accumulato e che non le serviva più per andare avanti. «È stato un periodo strano, ma molto utile a livello personale. Mi sono accorta di quante cose potevo benissimo fare a meno. Non è solo questione di pulizia. Quando sei dentro casa per tanto tempo da sola, senza sentire nessuno, ti accorgi di quello di cui hai veramente bisogno e di quello a cui puoi rinunciare» spiega Carlotta, ventiquattro anni, al telefono: nonostante sia quasi l’ora di pranzo, la voce è ovattata come se fosse ancora intrappolata nel torpore di chi si sveglia la mattina presto.