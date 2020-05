Carceri, la lista dei 456 boss mafiosi che hanno chiesto di uscire per il coronavirus: 225 sono detenuti definitivi (Di giovedì 7 maggio 2020) Il neo vicecapo del Dap Roberto Tartaglia ha inviato al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede una nota con la lista dei 456 boss mafiosi, ristretti al carcere duro, in regime “di alta sicurezza”, che hanno presentato istanza di scarcerazione per il coronavirus. Dei 456 boss che vorrebbero lasciare il carcere “225 sono detenuti definitivi“, come si legge nella relazione secondo l’agenzia Adnkronos, e “231 sono detenuti in attesa di primo giudizio, imputati, appellanti e ricorrenti”. Il Dap ha subito dato inizio “all’acquisizione dagli istituti penitenziari delle istanze presentate e alla conseguente attività di analisi finalizzata alla predisposizione di idonee misure organizzative”. Nel documento emerge che attualmente sono 745 i detenuti sottoposti al regime del carcere duro e 9.069 detenuti appartenenti al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 maggio 2020) Il neo vicecapo del Dap Roberto Tartaglia ha inviato al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede una nota con ladei 456, ristretti al carcere duro, in regime “di alta sicurezza”, chepresentato istanza di scarcerazione per il. Dei 456che vorrebbero lasciare il carcere “225 sono detenuti definitivi“, come si legge nella relazione secondo l’agenzia Adnkronos, e “231 sono detenuti in attesa di primo giudizio, imputati, appellanti e ricorrenti”. Il Dap ha subito dato inizio “all’acquisizione dagli istituti penitenziari delle istanze presentate e alla conseguente attività di analisi finalizzata alla predisposizione di idonee misure organizzative”. Nel documento emerge che attualmente sono 745 i detenuti sottoposti al regime del carcere duro e 9.069 detenuti appartenenti al ...

stenric56 : RT @PMurroccu: @il_cupo Secondo me ci sono anche troppi mafiosi in giro, vero Malafede? Giunge notizia che ce ne sono altri 450 in lista di… - Italia_Notizie : Carceri, la lista dei 456 boss mafiosi che hanno chiesto di uscire per il coronavirus: 225 sono detenuti definitivi - RizziRes : RT @PMurroccu: @il_cupo Secondo me ci sono anche troppi mafiosi in giro, vero Malafede? Giunge notizia che ce ne sono altri 450 in lista di… - Pianeta_Carcere : RT @Penitenziaria1: C'è una nuova lista di 456 boss pronti ad uscire dalle carceri: al lavoro il DAP e la Commissione parlamentare antimafi… - Penitenziaria1 : C'è una nuova lista di 456 boss pronti ad uscire dalle carceri: al lavoro il DAP e la Commissione parlamentare anti… -