Carceri | blog stelle | ‘da centrodestra sfiducia a Bonafede perché scomodo’ 3

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 maggio 2020) (Adnkronos) – “E chi lo vuolere? Da che pulpito si punta il dito? Dal partito fondato da un condannato per concorso esterno per associazione mafiosa e tutto retto da un condannato per frode fiscale – attacca ildelle– Dal partito che rispetto ai finanziamenti ha avuto qualche “problemino”, fra i 49 milioni da restituire e la vicenda dei fondi dalla Russia ancora tutta chiarire”. L'articolo, ‘daperché scomodo’ (3) proviene da Ildenaro.it.