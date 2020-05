Caos alla Rai, succede sotto gli occhi di tutti. E il pubblico se n’è accorto da un po’. “Ci stiamo lavorando” (Di giovedì 7 maggio 2020) La situazione della televisione italiana in questo periodo di emergenza sta sfuggendo di mano. “Sto lavorando alacremente all’estate, ne parleremo quando l’avrò definita. Ci risentiamo fra una settimana”, queste le parole con cui Stefano Coletta, direttore di Raiuno, rete ammiraglia della televisione pubblica, risponde all’Huffington Post che lo interpella su cosa succederà della Rai l’estate che verrà. L’estate che, come sappiamo, sarà diversa in tutto e per tutto dalle estati cui siamo abituati. Cambierà tutto. E anche la televisione sta accusando il cambiamento. E lo accuserà. Per esempio perché non ci saranno gli Europei di calcio che senza dubbio avrebbero portato tanti ascolti non solo per le partite in sé ma anche per il prima, durante e dopo match. E non ci saranno neanche le ... Leggi su caffeinamagazine Salvini pugnalato pure dalla Padania - caos grillino sull'antimafia - la melina di Renzi. Il Superpodio!

Congiunti - amanti - amici? Alla vigilia della Fase 2 è caos sulle regole : oggi (forse) le “Faq”

Trasporti nel caos verso la ripartenza. E la gestione tocca alla cordata uscente (Di giovedì 7 maggio 2020) La situazione della televisione italiana in questo periodo di emergenza sta sfuggendo di mano. “Sto lavorando alacremente all’estate, ne parleremo quando l’avrò definita. Ci risentiamo fra una settimana”, queste le parole con cui Stefano Coletta, direttore di Raiuno, rete ammiraglia della televisione pubblica, risponde all’Huffington Post che lo interpella su cosarà della Rai l’estate che verrà. L’estate che, come sappiamo, sarà diversa in tutto e per tutto dalle estati cui siamo abituati. Cambierà tutto. E anche la televisione sta accusando il cambiamento. E lo accuserà. Per esempio perché non ci saranno gli Europei di calcio che senza dubbio avrebbero portato tanti ascolti non solo per le partite in sé ma anche per il prima, durante e dopo match. E non ci saranno neanche le ...

LegaSalvini : #Molteni: Ancora in aula alla Camera. Non rinunceremo MAI a difendere il nostro Paese. Dal Governo solo caos, ince… - ciccio196209 : RT @Fabio64356227: Mafiosi liberati dalla lega! Su ordine di salvini per creare caos visto che nn è riuscito ad infettare tutta l'italia ha… - fmazzoni7 : RT @GiusTW: Non so da voi ma a Roma è tornato tutto alla normalità: auto e moto che sfrecciano a velocità folle, posteggi a mentula canis,… - SoniaLaVera : RT @censore_: Il #governicchio potrà gloriarsi di essere stato il peggiore della storia repubblicana! Povertà,disorganizzazione sanitaria,c… - censore_ : RT @censore_: Il #governicchio potrà gloriarsi di essere stato il peggiore della storia repubblicana! Povertà,disorganizzazione sanitaria,c… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos alla Sicilia, il caos alla Regione sulla cassa integrazione. Polemiche e dimissioni Tp24 Coronavirus, boom di guariti: sono ottomila. Ma sui morti è caos Lombardia: conteggiati ancora 152 decessi di aprile

La soglia fatidica è di 500 nuovi contagi al giorno in tutta la Regione. O se la situazione regge, e si può proseguire con il ritorno, pian piano, alla vita normale. E allora: se i calcoli sono ancora ...

Giustizia: mozione di sfiducia a Bonafede. Con le firme di tutto il Centrodestra

ROMA – L’annuncio l’ha dato Matteo Salvini: «La mozione di sfiducia per il ministro della Giustizia, Bonafede, è stata depositata in Senato, con le firme di tutto il centrodestra, perché il ministro h ...

La soglia fatidica è di 500 nuovi contagi al giorno in tutta la Regione. O se la situazione regge, e si può proseguire con il ritorno, pian piano, alla vita normale. E allora: se i calcoli sono ancora ...ROMA – L’annuncio l’ha dato Matteo Salvini: «La mozione di sfiducia per il ministro della Giustizia, Bonafede, è stata depositata in Senato, con le firme di tutto il centrodestra, perché il ministro h ...