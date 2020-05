Cannelloni di melanzane | stupisci i tuoi ospiti con questa meraviglia

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 7 maggio 2020) Volete preparare un primo piatto super goloso e che possa fare venire l’acquolina in bocca ai vostri? Ecco la ricetta per preparare dei buonissimidi. credit foto Ingredienti per fare idiPer preparare idi, vi serviranno: 650 grammi di carne macinata (metà di vitello e metà di maiale) 500 ml di besciamella 400 grammi di polpa di pomodoro 100 grammi di formaggio grattugiato 22 cipolle 1 peperone rosso Uno spicchio d’aglio Q.b. di olio d’oliva Q.b. di sale e di pepe Qualche rametto di prezzemolo. credit foto Come preparare idi: fare la farcitura Togliere la buccia alle cipolle e all’aglio, tagliarli a fette sottili e farli soffriggere in padella con un filo di olio di oliva. Lavare e tagliare a cubetti il peperone ed aggiungerlo alle ...