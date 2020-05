Cambiate la vostra foto profilo WhatsApp, c’è una nuova minaccia in arrivo (Di giovedì 7 maggio 2020) Una nuova truffa che riguarda in primis l’immagine e la foto profilo WhatsApp sta circolando in queste ultime ore e bisogna assolutamente prestare massima attenzione perché riguarda l’immagine del profilo utilizzata dagli utenti per farsi riconoscere dai propri contatti. Purtroppo le truffe online continuano ad essere all’ordine del giorno, nonostante diverse piattaforme, come la stessa WhatsApp, stiano lavorando duramente per salvaguardare la sicurezza dei propri utenti. Come si concretizza la truffa che parte dall’immagine del profilo WhatsApp L’app di messaggistica più utilizzata al mondo è sempre al centro del mirino dei cosiddetti cyber-truffatori, proprio perché moltissimi utenti la usano sul proprio dispositivo smartphone. Con il periodo piuttosto complicato che stiamo vivendo, ci sono purtroppo diversi delinquenti che ... Leggi su bufale (Di giovedì 7 maggio 2020) Unatruffa che riguarda in primis l’immagine e lasta circolando in queste ultime ore e bisogna assolutamente prestare massima attenzione perché riguarda l’immagine delutilizzata dagli utenti per farsi riconoscere dai propri contatti. Purtroppo le truffe online continuano ad essere all’ordine del giorno, nonostante diverse piattaforme, come la stessa, stiano lavorando duramente per salvaguardare la sicurezza dei propri utenti. Come si concretizza la truffa che parte dall’immagine delL’app di messaggistica più utilizzata al mondo è sempre al centro del mirino dei cosiddetti cyber-truffatori, proprio perché moltissimi utenti la usano sul proprio dispositivo smartphone. Con il periodo piuttosto complicato che stiamo vivendo, ci sono purtroppo diversi delinquenti che ...

"Poiché così tanti di voi hanno guardato After Life 2 così rapidamente, siamo tornati in prima posizione", è l'esilarante messaggio di Gervais, " e le brave persone di Netflix mi hanno suggerito di al ...

Nugolo di farfalle nello stomaco, nervi a fior di pelle e battito accelerato: il primo appuntamento non si scorda mai. Dopotutto, c'è una persona interessante che vogliamo conoscere meglio. Ecco come ...

