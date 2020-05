Cambiate la vostra foto profilo WhatsApp, c’è una nuova minaccia in arrivo (Di giovedì 7 maggio 2020) Una nuova truffa che riguarda in primis l’immagine e la foto profilo WhatsApp sta circolando in queste ultime ore e bisogna assolutamente prestare massima attenzione perché riguarda l’immagine del profilo utilizzata dagli utenti per farsi riconoscere dai propri contatti. Purtroppo le truffe online continuano ad essere all’ordine del giorno, nonostante diverse piattaforme, come la stessa WhatsApp, stiano lavorando duramente per salvaguardare la sicurezza dei propri utenti. Come si concretizza la truffa che parte dall’immagine del profilo WhatsApp L’app di messaggistica più utilizzata al mondo è sempre al centro del mirino dei cosiddetti cyber-truffatori, proprio perché moltissimi utenti la usano sul proprio dispositivo smartphone. Con il periodo piuttosto complicato che stiamo vivendo, ci sono purtroppo diversi delinquenti che ... Leggi su bufale Cambiate la vostra foto profilo WhatsApp - c’è una nuova minaccia in arrivo (Di giovedì 7 maggio 2020) Unatruffa che riguarda in primis l’immagine e lasta circolando in queste ultime ore e bisogna assolutamente prestare massima attenzione perché riguarda l’immagine delutilizzata dagli utenti per farsi riconoscere dai propri contatti. Purtroppo le truffe online continuano ad essere all’ordine del giorno, nonostante diverse piattaforme, come la stessa, stiano lavorando duramente per salvaguardare la sicurezza dei propri utenti. Come si concretizza la truffa che parte dall’immagine delL’app di messaggistica più utilizzata al mondo è sempre al centro del mirino dei cosiddetti cyber-truffatori, proprio perché moltissimi utenti la usano sul proprio dispositivo smartphone. Con il periodo piuttosto complicato che stiamo vivendo, ci sono purtroppo diversi delinquenti che ...

artvkindness : Vedo che il mio profilo continua ad essere visitato, ed è talmente gradito che casualmente dopo aver cambiato biogr… - bigddickk : mi confondete quando cambiate la vostra icon - infoitscienza : Cambiate la vostra foto profilo WhatsApp, c’è una nuova minaccia in arrivo - Noovyis : (Cambiate la vostra foto profilo WhatsApp, c’è una nuova minaccia in arrivo) Playhitmusic - - EmaLeto84 : @SkySport basta, disintallo la vostra app, parlate solo di calcio. Cambiate il nome in #skycalcio per coerenza. Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambiate vostra Cambiate la vostra foto profilo WhatsApp, c’è una nuova minaccia in arrivo Bufale.net Scegliete la vostra fiction

I mercati stanno crollando. E ora? Se hai 350.000 € e vuoi saperne di più, clicca qui. Shazaam! Schioccate le dita e il COVID è scomparso, potete uscire dal lockdown e continuare con la vostra vita. C ...

La mamma è sempre la mamma: "Sandra & l'Angolo Dolce" festeggia le donne della vostra vita grazie al servizio di asporto e alle consegne a domicilio

"Viva la mamma", cantava Bennato e "viva la mamma" ancora di più oggi, in un clima di ricongiungimento dopo mesi in cui tante madri sono rimaste lontane dai propri figli. Anche in questa situazione, c ...

I mercati stanno crollando. E ora? Se hai 350.000 € e vuoi saperne di più, clicca qui. Shazaam! Schioccate le dita e il COVID è scomparso, potete uscire dal lockdown e continuare con la vostra vita. C ..."Viva la mamma", cantava Bennato e "viva la mamma" ancora di più oggi, in un clima di ricongiungimento dopo mesi in cui tante madri sono rimaste lontane dai propri figli. Anche in questa situazione, c ...