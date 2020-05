Cam4 | sito di sex videochat espone i dati di 5 milioni di utenti italiani

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 7 maggio 2020) Il portale per adulti, ha custodito su un server accessibile a chiunque le informazioni degli iscritti..com è unper adulti su cui è possibile trasmettere e guardare esibizioni porno, che sono state trovate esposte online. La tipologia di informazioni lasciate alla mercé dei malintenzionati, ovveroparticolarmente sensibili che potrebbero mettere a rischio “i diritti e le libertà delle persone”, come scritto nel Gdpr, il regolamento europeo per la privacy. Nello specifico iriguardano e-mail, orientamento sessuale, nomi e cognomi, pagamenti e conversazioni private, dato che sono state ritrovate anche le trascrizioni delle chat scambiate tra gli. Un grossolano e grave errore umano che ha messo a rischio isensibili didi persone, tra cui 4.9di. Il nostro è il ...