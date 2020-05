Calendario Bundesliga/ Si parte il 16 maggio con Dortmund-Schalke: fine 27-28 giugno (Di giovedì 7 maggio 2020) Calendario Bundesliga: il campionato tedesco riprende il 16 maggio con le sfide della 26^ giornata. Si apre con Dortmund-Schalke: fine stagione fissato per il 27-28 giugno. Leggi su ilsussidiario Bundesliga - si riparte il 16 maggio! Calendario - orari - programma - tv e streaming : si torna in campo dopo la sospensione!

Bundesliga - si pianifica un nuovo calendario : si tornerà in campo solo a porte chiuse (Di giovedì 7 maggio 2020): il campionato tedesco riprende il 16con le sfide della 26^ giornata. Si apre constagione fissato per il 27-28

OA_Sport : Bundesliga, si riparte il 16 maggio! Calendario, orari, programma, tv e streaming: si torna in campo dopo la sospen… - TuttoBundesliga : ?? Via alla #Bundesliga, partenza spostata al 16 maggio ?? Il calendario ufficiale della 26.a giornata - sportli26181512 : Bundesliga riparte su Sky il 16 maggio: il calendario delle partite del weekend: Dopo l'ok di Angela Merkel riparte… - RSIsport : ????? In Bundesliga si ricomincerà a giocare il 16 maggio, la fine del campionato è prevista per il 28 giugno - spaziocalcio : UFFICIALE: #Bundesliga in campo da sabato 16 maggio! Ecco il nuovo calendario -