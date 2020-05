Calciomercato Napoli, l’agente di Elseid Hysaj annuncia l’addio del terzino (Di giovedì 7 maggio 2020) Elseid Hysaj lascerà praticamente di certo il Napoli. L’addio è previsto per la prossima estate o a parametro zero a gennaio data la scadenza a giugno 2021. Il giocatore andrà via per sua volontà, già comunicata al club azzurro. Ad annunciarlo è Mario Giuffredi, agente del terzino azzurro, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. “Abbiamo comunicato al Napoli, al presidente De Laurentiis, che non rinnoveremo il contratto. La volontà è quella di andare via. Gliel’abbiamo comunicato 15-20 giorni fa, ora è anche nell’interesse del Napoli cercare una soluzione per il giocatore, visto che poi andrà in scadenza. Poi in questo mercato strano possono esserci mille colpi di scena, quindi tutto potrebbe anche cambiare in corsa. ... Leggi su calciomercato.napoli Calciomercato Napoli : nel mirino un classe 2001 per la fascia

