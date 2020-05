Calciomercato Inter: la clausola di Werner scende a 50 milioni, ma occhio al Liverpool (Di giovedì 7 maggio 2020) La clausola di Timo Werner è scesa a 50 milioni nel caso in cui il Lipsia non si laureasse campione di Germania L’Inter sembrerebbe aver trovato il sostituto ideale di Lautaro Martinez nel caso in cui l’argentino volasse a Barcellona: Timo Werner. Il giovane tedesco è l’unico in grado di sostituire degnamente al Toro per età e per caratteristiche tecniche. Secondo La Gazzetta dello Sport la clausola di rescissione di Werner, esercitabile entro il 15 giugno scenderebbe da 60 a 50 milioni di euro nel caso in cui il Lipsia non si laureasse campione di Germania vincendo la Bundesliga. Attualmente la squadra di Nagelsmann si trova al terzo posto, a 5 punti dalla capolista Bayern Monaco e dietro il Borussia Dortmund. Sullo sfondo rimane sempre il Liverpool di Jurgen Klopp, il quale è disposto a fare follie per il suo connazionale. Leggi su ... Leggi su calcionews24 Timo Werner all'Inter?/ Calciomercato - nerazzurri scatenati : anche Lazaro nell'affare

