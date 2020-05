Calcio | Vincenzo Spadafora | “Ripresa della Serie A? Valutiamo i contagi da qui al 18

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 maggio 2020) Oggi sarà una giornata importante per il destinostagione 2019-2020A di. Andrà in scena, infatti, l’incontro tra la Figc e il Comitato tecnico scientifico per la valutazione del protocolloFeder, ideato sulla base delle criticità legate all’emergenza sanitaria. Il presidente Gabriele Gravina, determinato come non mai a terminare l’annata calcistica entro il 2 agosto, si gioca molto. Da par suo il ministro con Delega allo Sport e alle Politiche Giovanilinon si è voluto pronunciare circa il destino del campionato, affermando che: “Non mi espongo in previsioni, dobbiamo stare attenti e sperare che da qui al 18 maggio i dati sulo siano positivi, così potremo riaprire pian piano” (fonte: Ansa). Una cosa è certa e anche ovvia, date le circostanze: le ...