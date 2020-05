Calcio, Serie C 2020: si chiede lo stop del campionato. Promosse Monza, Vicenza, Reggina e Carpi? (Di giovedì 7 maggio 2020) I club di Lega Pro, nel corso di un’assemblea, hanno raggiunto l’accordo e chiederanno al Consiglio Federale, in programma la prossima settimana, lo stop definitivo della stagione di Serie C 2019-2020. Il rispetto del protocollo Figc, relativo alle norme di sicurezza per l’emergenza sanitaria, richiede delle spese troppo onerose per le società di questa categoria e quindi si è arrivati alla decisione. Sulla base di ciò, le classifiche dovrebbero essere congelate, con le conseguenti promozioni nella Serie cadetta di Monza, Vicenza e Reggina, in vetta rispettivamente a ognuno dei propri gironi di competenza al momento della sospensione. Il nome della quarta promossa in B dovrebbe essere il Carpi, che vanta una migliore “media punti ponderata” (ottenuta in base al rapporto tra gare giocate e punti) rispetto a Reggio Audace e Bari, ... Leggi su oasport La Bundesliga - la Serie A del calcio tedesco - ricomincerà il 16 maggio

