Calcio | 3 giocatori e 3 membri dello staff della Fiorentina positivi al Coronavirus

(Di giovedì 7 maggio 2020) Ripresa del campionato di Serie A sempre più lontana? Sembrerebbe proprio di sì. Dopo latà di ieri registrata nel Torino, arrivano oggi i casie sono ben 6: 3 calciatoriprima squadra a cui vanno aggiunti 3del club gigliato. E’ questo quanto emerso dai test a cui si sono sottoposti gli effettivirosa die noncompagine viola. Una fase, questa, dedicata agli allenamenti individuali, a cui dovrebbe seguire quella del 18 maggio, dedicata a un lavoro collettivo. La società toscana, come da legge sulla privacy, non ha diffuso l’identità di chi ha contratto il virus e ha pubblicato il seguente comunicato: “A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ACFcomunica che sono stati identificati 3 atleti e 3...

La singolare idea del club capitolino Boreale Don Orione per tenere uniti i suoi tesserati: dall’Eccellenza alla scuola calcio. Borse di studio per i componimenti migliori, legati al difficile periodo ...Le ultime news Serie A mettono in evidenza il nuovo caso di posività al coronavirus nel massimo campionato italiano. Ecco tutti i dettagli Nelle ore in cui la Juventus annuncia la guarigione di Paulo ...