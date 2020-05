Bundesliga, la Lega ha già deciso: si torna in campo il 15 maggio (Di giovedì 7 maggio 2020) La Bundesliga tornerà in campo il 15 maggio: questa la decisione della Lega ma in caso di nuovi contagiati ci sono visioni diverse Dopo l’annuncio di Angela Merkel che ha dato il via libera alla ripresa della Bundesliga, la Lega non ha perso tempo e qualche ora dopo ha fissato il giorno: 15 maggio, venerdì prossimo. Il riavvio dei due tornei è stato stabilito dal governo insieme alla parziale riapertura delle scuole, di tutti i negozi, alla possibilità di visite nelle case di riposo, alla riaccensione dello sport amatoriale e di bar e ristoranti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Lega, che si riunirà oggi in assemblea, ha sciolto il nodo senza far passare una notte. Il primo weekend previsto è il 15-17 maggio: è stato ritenuto il più adatto anche per gli incastri di calendario (c’è pure la coppa) in modo ... Leggi su calcionews24 Ripresa Bundesliga - dalla Lega : «E’ l’unica opzione per preservare le leghe»

