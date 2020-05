Brusaferro: «Siamo ancora in fase epidemica e lontani dall’immunità di gregge» (Di giovedì 7 maggio 2020) Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha parlato in audizione in Commissione Affari Sociali della Camera. «Siamo ancora in fase epidemica. Il fatto che la curva dei contagi sia decrescente è positivo ed è il frutto delle misure prese e dei comportamenti degli italiani. Ciò non toglie che abbiamo nuovi casi e che la circolazione del virus sia presente nel Paese, e questo deve portarci ad adottare tutte le misure necessarie». Il numero di immuni è ancora troppo basso, ha aggiunto. «I dati mostrano che la percentuale di immuni è ancora molto bassa. Anche se è diversa tra le diverse aree del paese, globalmente Siamo molto lontani dal 70% necessario alla soglia dell’immunità di gregge». L’obiettivo, per ora, non può che essere quello di contenere il virus, ... Leggi su ilnapolista LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Brusaferro : “Siamo ancora in fase epidemica - circolazione virus sempre presente nel Paese”

Coronavirus - Brusaferro (Iss) : “Siamo ancora nella fase epidemica. L’obiettivo è contenere i contagi fino al vaccino. Il monitoraggio è alla base della Fase 2”

Brusaferro (Iss) in audizione in Commissione Affari sociali Camera : “Siamo ancora in fase epidemica” (Di giovedì 7 maggio 2020) Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio, ha parlato in audizione in Commissione Affari Sociali della Camera. «in. Il fatto che la curva dei contagi sia decrescente è positivo ed è il frutto delle misure prese e dei comportamenti degli italiani. Ciò non toglie che abbiamo nuovi casi e che la circolazione del virus sia presente nel Paese, e questo deve portarci ad adottare tutte le misure necessarie». Il numero di immuni ètroppo basso, ha aggiunto. «I dati mostrano che la percentuale di immuni èmolto bassa. Anche se è diversa tra le diverse aree del paese, globalmentemoltodal 70% necessario alla soglia dell’immunità di». L’obiettivo, per ora, non può che essere quello di contenere il virus, ...

zazoomblog : Brusaferro: «Siamo ancora in fase epidemica e lontani dall’immunità di gregge» - #Brusaferro: #«Siamo #ancora - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus Brusaferro (Iss): 'Siamo ancora in fase epidemica' #ANSA - napolista : Brusaferro: «Siamo ancora in fase epidemica e lontani dall’immunità di gregge» Il presidente dell’Iss in audizione… - CretellaRoberta : Coronavirus, Brusaferro (Iss): 'Siamo ancora in fase epidemica': 'Nuovi casi e il virus continua a circolare anche… - il_brigante07 : RT @MPenikas: LN Coronavirus, Brusaferro (Iss): “Siamo ancora nella fase epidemica. L’obiettivo è contenere i contagi fino al vaccino. Il m… -