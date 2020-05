Brescia, Gastaldello: "Non vogliamo giocare, abbiamo paura! Non ci sentiamo sicuri..." (Di giovedì 7 maggio 2020) Il Brescia non vuole tornare a giocare. Lo ha ribadito a Repubblica anche il suo capitano Daniele Gastaldello: “giocare? Io dico no. Leggi su tuttonapoli Gastaldello : «Giocare? No. Abbiamo paura. Non ci sentiamo sicuri. Brescia è ancora ferita»

Brescia - il messaggio social di Gastaldello : «Siamo una sola squadra» (Di giovedì 7 maggio 2020) Ilnon vuole tornare a. Lo ha ribadito a Repubblica anche il suo capitano Daniele: “? Io dico no.

fanpage : #serieA, 'Siamo umani, non macchine'. Gastaldello del Brescia esprime la sua preoccupazione #calcio - Fantacalcio : Brescia, Gastaldello: 'Ripartenza? Non ci sentiamo sicuri, abbiamo paura' - clalicalzi : RT @Fantacalcio: Brescia, Gastaldello: 'Ripartenza? Non ci sentiamo sicuri, abbiamo paura' - tuttonapoli : Brescia, Gastaldello: 'Non vogliamo giocare, abbiamo paura! Non ci sentiamo sicuri...' - Covid19NewsLive : #Calcio, Gastaldello contrario al ritorno in campo: 'Non ci sentiamo sicuri, abbiamo paura. Il capitano del… -