Boss | corsa per il decreto | i magistrati rivaluteranno ogni scarcerazione Ma la chiedono

(Di venerdì 8 maggio 2020)contro il tempo la preparazione del-legge per riportare in cella i detenuti considerati più pericolosi tra quelli scarcerati per l’emergenza coronavirus

Corriere della Sera

ROMA — Un decreto legge per riportare in galera i mafiosi. Una risposta stizzita a Di Matteo. La mozione di sfiducia del centrodestra contro di lui che sta per materializzarsi al Senato per la penna d ...Si sta trasformando in una corsa contro il tempo la preparazione del decreto-legge per riportare in cella i detenuti considerati più pericolosi tra quelli scarcerati per l’emergenza coronavirus. La ne ...