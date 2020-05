Bonus bicicletta fino a 500 euro. Come funziona e i requisiti (Di giovedì 7 maggio 2020) Bonus fino a 500 euro per l’acquisto di una bicicletta o di un monopattino. Il Governo, in un momento difficile Come quello che stiamo vivendo, sta cercando di incentivare i cittadini a muoversi senza motore. E anche a muoversi senza usare i mezzi pubblici che possono essere molto pericolosi per il contagio. bicicletta e monopattino, invece, sono mezzi di trasporto che, oltre a non inquinare, permettono di muoversi in tutta sicurezza senza rischiare nulla. Per questo il Governo ha annunciato questo Bonus fino a 500 euro. Ad annunciare la misura il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, che, nel corso di un’audizione alla Camera ha fatto sapere che “è allo studio e in dirittura d’arrivo il riconoscimento di un ‘Bonus di mobilità alternativa’, per città metropolitane e aree urbane con più di 50 mila ... Leggi su caffeinamagazine Fase 2 - bonus bicicletta : come richiederlo per favorire la mobilità

Ecco che cos’è il «bonus bicicletta»

