Bonus 1000 euro: chi ne ha diritto, quando arriva, domanda, calo reddito (Di giovedì 7 maggio 2020) Il Governo dovrebbe approvare il nuovo decreto legge entro la conclusione di questa settimana, si parla di una manovra da 55 miliardi di euro con l'obbietivo di fornire una serie di sostegni economici a lavoratori, famiglie, imprese, attività in questo momento di grave crisi provocata dalla pandemia. I lavoratori autonomi con partita IVA dovrebbero ricevere un nuovo Bonus di 600 euro per il mese di aprile (anche se Luigi Di Maio ha parlato di 800 euro durante la trasmissione Porta a Porta) e poi si parla di un Bonus di 1000 euro per il mese di maggio anche se i requisiti per ottenerlo saranno particolarmente stringenti come riporta Adnkronos. Servirà infatti avere registrato una riduzione del 33% del reddito nel secondo bimestre del 2020 rispetto a quanto incassato in marzo-aprile 2019 ma diamo uno sguardo più dettagliato a tutti i criteri previsti.

Bonus 800 e 1000 euro : quando arrivano - requisiti aprile e maggio - come fare la domanda (Di giovedì 7 maggio 2020) Il Governo dovrebbe approvare il nuovo decreto legge entro la conclusione di questa settimana, si parla di una manovra da 55 miliardi dicon l’obbietivo di fornire una serie di sostegni economici a lavoratori, famiglie, imprese, attività in questo momento di grave crisi provocata dalla pandemia. I lavoratori autonomi con partita IVA dovrebbero ricevere un nuovodi 600per il mese di aprile (anche se Luigi Di Maio ha parlato di 800durante la trasmissione Porta a Porta) e poi si parla di undiper il mese di maggio anche se i requisiti per ottenerlo saranno particolarmente stringenti come riporta Adnkronos. Servirà infatti avere registrato una riduzione del 33% delnel secondo bimestre del 2020 rispetto a quanto incassato in marzo-aprile 2019 ma diamo uno sguardo più dettagliato a tutti i criteri previsti....

