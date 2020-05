Bonafede rischia: presenta mozione di sfiducia (Di giovedì 7 maggio 2020) Il centrodestra presenta una mozione di sfiducia per il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede dopo le polemiche per le scarcerazioni dei boss mafiosi La mozione di sfiducia al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, “l’abbiamo presentata stamattina in Senato. E’ una mozione di sfiducia unitaria” del centrodestra. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a ‘L’aria che… L'articolo Bonafede rischia: presenta mozione di sfiducia Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 7 maggio 2020) Il centrodestraunadiper il Ministro della Giustizia Alfonsodopo le polemiche per le scarcerazioni dei boss mafiosi Ladial ministro della Giustizia, Alfonso, “l’abbiamota stamattina in Senato. E’ unadiunitaria” del centrodestra. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a ‘L’aria che… L'articolodiCorriere Nazionale.

