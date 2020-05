Bolzano Proroga al 15 giugno per il cambio gomme

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 7 maggio 2020) La scadenza del 15 maggio per la sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi, a causa dell’emergenza epidemiologica, è stata spostata al 152020. Lo ha comunicato il Ministero per i trasporti. L’assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider era intervenuto in questa direzione presso gli uffici romani. “Sono molto soddisfatto che il ministero abbia accolto la nostra richiesta, dal momento che contribuisce a non incorrere in sanzioni amministrative dopo il 15 maggio”, fa presente l’assessore. Ladella scadenza, per la quale erano intervenute anche alcuni gruppi d’interesse a livello nazionale, è valida su tutte le tipologie di strade.importante Ildegli pneumatici invernali con quelli estivi, secondo l’assessore, è comunque importante perché le...