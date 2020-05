Bologna. Buoni spesa: Coesia e Nuveen donano risorse al Comune (Di giovedì 7 maggio 2020) Donazioni di privati per aiutare complessivamente 1500 famiglie attraverso i Buoni spesa.Le aziende di Coesia sul territorio bolognese e la multinazionale statunitense Nuveen (gestore del parco Meraville a Bologna) hanno sostenuto il Comune di Bologna nell’aiuto alle famiglie in difficoltà. “Ringrazio sentitamente per queste due donazioni – spiega l’assessore al Welfare Giuliano Barigazzi – in particolare per la concretezza essendo legate ai Buoni spesa. Credo vada anche rimarcato che la donazione di Coesia è frutto della decisione delle Rappresentanze sindacali unitarie di devolvere il corrispettivo di ore di lavoro all’acquisto dei Buoni. Attraverso l’istruttoria delle domande ricevute ci stiamo rapidamente rendendo conto di un bisogno che aumenta in particolare per i single e i nuclei formati da due persone”. Le ... Leggi su laprimapagina Bologna. Buoni spesa : si chiude la raccolta delle richieste - il Comune raddoppia il fondo (Di giovedì 7 maggio 2020) Donazioni di privati per aiutare complessivamente 1500 famiglie attraverso i.Le aziende disul territorio bolognese e la multinazionale statunitense(gestore del parco Meraville a) hanno sostenuto ildinell’aiuto alle famiglie in difficoltà. “Ringrazio sentitamente per queste due donazioni – spiega l’assessore al Welfare Giuliano Barigazzi – in particolare per la concretezza essendo legate ai. Credo vada anche rimarcato che la donazione diè frutto della decisione delle Rappresentanze sindacali unitarie di devolvere il corrispettivo di ore di lavoro all’acquisto dei. Attraverso l’istruttoria delle domande ricevute ci stiamo rapidamente rendendo conto di un bisogno che aumenta in particolare per i single e i nuclei formati da due persone”. Le ...

