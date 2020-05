Bollettino Lombardia | conferenza stampa 7 maggio Diretta video | dati coronavirus

Lisa_Salustri : #Coronavirus #Bollettino di #mercoledì: #picco di morti (+222) e #aumentano ancora i #positivi (+634) - PaniAlessio : @Riccardo_Bocca Devono chiudere la Lombardia senza pensarci . Altrimenti quella terra diventerà un bollettino di guerra per mesi e mesi - infoitinterno : BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA/ Video conferenza stampa: +95 morti e +500 casi - MilanoStremitz1 : Bollettino di mercoledì: picco di morti (+222) e aumentano ancora i positivi (+634) - BluDiChina : @MinutemanItaly @DonniniMario In Lombardia mettono nel mucchio del 6 maggio anche i casi di aprile. Ci sono tutti i… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Lombardia

Ieri in Lombardia il giorno peggiore per i dati del bollettino, anche se una spiegazione per quei numeri “esorbitanti” in realtà c’è: tra gli “avanzi” delle comunicazioni di fine aprile e il weekend d ...La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale che tiene conto dei numeri legati all’emergenza coronavirus in Italia. A oggi, 6 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è ...