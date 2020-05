Bollettino Covid-19 regione Puglia 07-05-2020, salgono i contagi in provincia di Bari sono 29 le persone risultate positive oggi (Di giovedì 7 maggio 2020) Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 7 maggio 2020 in Puglia, sono stati registrati 1852 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 49 casi, così suddivisi: 29 nella provincia di Bari; 0 nella provincia Bat; 3 nella provincia di Brindisi; 10 nella provincia di Foggia; 2 nella provincia di Lecce; 2 nella provincia di Taranto. Per 3 casi è in corso di attribuzione la provincia di provenienza. Sono stati registrati 3 decessi: 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Taranto Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 72.796 test. Sono 1004 i pazienti guariti. 2800 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia ... Leggi su baritalianews Covid-19 - il bollettino del 6 maggio : -6939 casi - 8014 guariti

