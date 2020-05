Bollettino, Coronavirus: i dati ufficiale del 7 maggio 2020 (Di giovedì 7 maggio 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: sono 215.858 i casi totali Come di consueto, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha comunicato il Bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 89.624 (-1.904) casi attualmente positivi. Il numero totale dei casi da inizio epidemia raggiunge quota 215.858 con l’incremento di +1.401. Purtroppo, si registrano complessivamente 29.958 deceduti con 274 vittime nella giornata odierna (ieri erano 369, il giorno prima 236) Nelle ultime 24 ore sono da considerarsi guarite 3.031 persone per un totale di 96.276. Si conferma la diminuzione dei ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono al momento 1.311 (dato quasi analogo a quello di ieri, quando erano 1.333); i pazienti ... Leggi su zon Coronavirus - il bollettino delle 18 : continua decremento casi attivi - meno di 300 nuovi decessi

