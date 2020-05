Blue Jasmine | il film di Woody Allen in onda venerdì 8 maggio su IRIS

(Di giovedì 7 maggio 2020)2013), ilcon Cate Blanchett invenerdì 8alle 21:15 su. Trama e trailer del. Venerdì 82020 suandrà in” parte del ciclo “Sguardo di Donna”. Il, diretto dal regista, è un oal drama teatrale “Un Tram che si chiama desiderio” da cui è tratta parte della trama. L’appuntamento con ilè alle 21:15 su. Il, uscito nel 2013 ha incassato più di 99,1 milioni di dollari in tutto il mondo. In Italia invece, ha incassato circa 3,7 milioni di euro. A seguire trovate un trailer:(2013), la trama delinsuIlracconta la storia di, una donna elegante e abituata alla vita mna newyorkese che dopo una serie di fallimenti (compreso il suo matrimonio con ...

LarsVonTears_ : Io finisco come la Blanchett in Blue Jasmine -

Ultime Notizie dalla rete : Blue Jasmine

Dituttounpop

Blue Jasmine (film 2013), il film con Cate Blanchett in onda venerdì 8 maggio alle 21:15 su IRIS. Trama e trailer del film. Venerdì 8 maggio 2020 su IRIS andrà in onda “Blue Jasmine” parte del ciclo “ ...Nel cinema di Woody Allen infatti non esiste buono o cattivo perché in ogni persona si nasconde il lato ombra che, se schiacciato, appare con conseguenze destabilizzanti per tutti. Come nel più che ri ...