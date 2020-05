Bloodstained | Disponibile un nuovo aggiornamento gratuito

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 7 maggio 2020) 505 Games e ArtPlay di Koji Igarashi, in associazione con lo sviluppatore WayForward, hanno rilasciato unper il celebre RPG a scorrimento laterale gothic-horror: Ritual of the Night, sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One. Avete già letto la Recensione di? L’, che arriverà anche su Nintendo Switch a fine mese, permette ai giocatori di cambiare lo stile di gioco del loro prossimo playthrough del pluripremiato gioco, giocando nei panni di Zangetsu, il cacciatore di demoni che brandisce una Katana. I giocatori che completano con successo il gioco e ricevono il “Good Ending” possono selezionare Zangetsu come personaggio all’inizio di ungioco, consentendo al giocatore di utilizzare appieno le abilità di movimento e di combattimento del cacciatore ...