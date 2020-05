Bimbo sciolto nell’acido | il carceriere ai domiciliari Per il tribunale di sorveglianza

(Di giovedì 7 maggio 2020) Sembra incredibile ma mentre da giorni proseguono le polemiche per le scarcerazioni facili, un nuovo caso rischia di infiammare ancor di più il dibattito politico. Già perché tra le persone a cui sono stati concessi ispunta pure il nome di Franco Cataldo, l’ergastolano accusato di aver fatto parte del gruppo di carcerieri del piccolo Giuseppe Di Matteo (nella foto), il ragazzino sequestrato per due mesi in quanto figlio di un pentito di Mafia e infinenell’acido su ordine del boss Giovanni Brusca. A decidere la scarcerazione dell’85enne, detenuto nel carcere di Opera a Milano, è stato ildiche ha ravvisato la sussistenza di gravi problemi di salute che rendono la sua detenzione incompatibile con l’attuale emergenza sanitaria. Una decisione, quella dei magistrati, nel pieno rispetto della ...

in foto: Giuseppe Di Matteo. C'è anche l'ergastolano Franco Cataldo tra i detenuti che in queste ore hanno beneficiato della scarcerazione e delle misure di custodia alternative al carcere per il risc ...Franco Cataldo, 85 anni, è stato scarcerato per motivi di salute. Era detenuto nel carcere milanese di Opera, dove stava scontando l’ergastolo per concorso nel sequestro del figlio del pentito Santino ...