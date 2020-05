Bianca Guaccero, l’avete mai vista a quest’età? Foto sorprendente (Di giovedì 7 maggio 2020) Viaggio tra i ricordi con una Foto che incanta e sorprende tutti, quella pubblicata su Instagram da Bianca Guaccero: ecco com’era a quest’età Bianca Guaccero (fonte Foto: Instagram, @BiancaGuacceroreal)La popolarità della splendida Bianca Guaccero su Instagram è tale da renderla una delle regine dei social network, e la sua presenza tra Foto, video e riflessioni viene sempre apprezzata in particolar modo da tutti coloro che la seguono con grande attenzione. Tra le ultime condivisioni, è proprio una Foto postata dalla conduttrice ed attrice italiana a sorprendere il suo foltissimo pubblico: Bianca infatti si mostra in uno scatto del passato, svelando un suo personalissimo viaggio tra i ricordi, mentre si trova nella sua amata Puglia, nello specifico sul lungomare di Giovinazzo. La conduttrice, che di recente ha dato la ... Leggi su chenews Detto Fatto torna in onda l’11 maggio - parla Bianca Guaccero : “Farò tutto da sola” – VIDEO

Detto Fatto torna con Bianca Guaccero su Rai 2 : quando inizia

