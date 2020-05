Bestie di Satana, Andrea Volpe esce dal carcere e viene multato: era in giro senza motivo (Di giovedì 7 maggio 2020) Bestie di Satana. Non ha fatto in tempo a uscire dal carcere che si è visto recapitare una multa per aver violato le norme del governo sulle misure anticontagio: Andrea Volpe, 45 anni, ex leader delle Bestie di Satana è stato infatti beccato dalla finanza mentre si aggirava a Comacchio tra i lidi ferraresi senza un valido motivo. È qui che vive l’uomo condannato per tre omicidi e un’istigazione al suicidio dopo aver trascorso 16 anni in carcere a Ferrara. A pochi giorni dalla notizia della sua scarcerazione, il nome di Andrea Volpe, leader delle cosiddette Bestie di Satana, è tornato sulle prime pagine dei giornali: il 45enne è stato infatti fermato e multato dalle forze dell’ordine per aver violato le norme previste dal decreto governativo sull’emergenza Covid-19 ed essere uscito senza un valido motivo. Era in giro per i Lidi ... Leggi su limemagazine.eu Bestie di Satana | l’ex Andrea Volpe denunciato per violazione della quarantena

