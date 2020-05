Benevento: ripresa e promozione, Letizia ha le idee chiare (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono i giorni dell’attesa, quelli che porteranno a una scelta definitiva. In ballo il destino della stagione calcistica. Se i dubbi permangono, ad avere le idee chiare è Gaetano Letizia. Il terzino del Benevento è intervenuto alla trasmissione Radio Goal, andata in onda questa mattina sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. ripresa – La voglia di tornare in campo è tanta, sono due mesi che siamo a casa. Continuiamo a lavorare da casa facendo gli esercizi che ci vengono assegnati dal prof. Al momento non ci hanno detto ancora niente sugli allenamento singoli o di gruppo. Ripartenza? Sono fiducioso. Se lo hanno fatto in Germania possiamo farlo anche noi. promozione – Vogliamo fare la Serie A l’anno prossimo, dopo un’annata del genere nessuno può togliercela. Porte chiuse ... Leggi su anteprima24 Tribunale di Benevento : approvate linee guida per parziale ripresa dell’attività giudiziaria

Benevento - Provincia garantirà a partire dal 4 maggio la ripresa dei lavori dei cantieri edili

Sky - Modugno : "Ripresa? Nel calcio ci sono situazioni già acclarate. Pensate al Benevento..." (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono i giorni dell’attesa, quelli che porteranno a una scelta definitiva. In ballo il destino della stagione calcistica. Se i dubbi permangono, ad avere leè Gaetano. Il terzino delè intervenuto alla trasmissione Radio Goal, andata in onda questa mattina sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.– La voglia di tornare in campo è tanta, sono due mesi che siamo a casa. Continuiamo a lavorare da casa facendo gli esercizi che ci vengono assegnati dal prof. Al momento non ci hanno detto ancora niente sugli allenamento singoli o di gruppo. Ripartenza? Sono fiducioso. Se lo hanno fatto in Germania possiamo farlo anche noi.– Vogliamo fare la Serie A l’anno prossimo, dopo un’annata del genere nessuno può togliercela. Porte chiuse ...

TV7Benevento : Parziale ripresa dell’attività giudiziaria nel Tribunale di Benevento... - Max_Mogavero : Resta l'incertezza sulla ripresa: per ora, il #Benevento dà appuntamento al 18 maggio. Intanto giocatori e membri d… - giacomocatania5 : RT @severino_nappi: Ci chiediamo come mai @VincenzoDeLuca, favorevole alla ripresa degli allenamenti del #Napoli, non abbia avuto la stessa… - federica_nasi : RT @severino_nappi: Ci chiediamo come mai @VincenzoDeLuca, favorevole alla ripresa degli allenamenti del #Napoli, non abbia avuto la stessa… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento ripresa Tribunale di Benevento: approvate linee guida per parziale ripresa dell'attività giudiziaria anteprima24.it RIPRESA: la serie A pensa al Sud, Salerno è tra le 10 mete

Il vento del Sud soffia per (provare a) far rotolare un pallone sgonfio, e che però ha qualche centinaia di milioni di buoni motivi per tornare a muoversi. Il calcio al tempo del Covid-19 è disposto ( ...

Tribunale, dal 12 maggio la ripresa delle attività giudiziarie

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento comunica che, in data 6 maggio 2020, il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica di Benevento hanno approvato le ...

Il vento del Sud soffia per (provare a) far rotolare un pallone sgonfio, e che però ha qualche centinaia di milioni di buoni motivi per tornare a muoversi. Il calcio al tempo del Covid-19 è disposto ( ...Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento comunica che, in data 6 maggio 2020, il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica di Benevento hanno approvato le ...