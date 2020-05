Bce | “A rischio stabilità finanziaria Eurozona”

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 maggio 2020) Bruxelles, 7 mag. (Adnkronos) – Nel complesso, “il sistema finanziario dell’area euro ha retto le recenti turbolenze. Ma la perdita di produzione economica e i debiti più elevati aumentano ildi medio termine per la stabilitàdell’Eurozona. Restano vulnerabilità chiave, sia nel settore bancario che in quello non bancario”. Lo sottolinea il vicepresidente della Bce Luis De Guindos, in audizione on line davanti alla commissione Econ del Parlamento Europeo, a Bruxelles.E dopo aver detto chiaramente che la Bce è “a favore” della creazione di uno strumento paneuropeo per sostenere l’economia alle prese con la pandemia di Covid-19, ha sottolineato che è di “vitale” importanza che “la risposta di bilancio alla crisi” provocata dalla pandemia di Covid-19 sia ...