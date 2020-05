“Basta un pallone per essere felice”, Rugani torna in campo dopo il Coronavirus [FOTO] (Di giovedì 7 maggio 2020) “Ci sono cose che non si possono cambiare.Basta un pallone per essere felici, anche in questo momento”. E’ il messaggio scritto da Daniele Rugani, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha commentato il suo ritorno in campo dopo essere risultato positivo al Coronavirus. I calciatori possono allenarsi in maniera individuale, mentre per quelli collettivi bisognerà attendere almeno il 18 maggio. Visualizza questo post su Instagram Ci sono cose che non si possono cambiare. Basta un pallone per essere felici, anche in questo momento ⚽❤️ #Ruga #JTC Un post condiviso da Daniele Rugani (@daniruga) in data: 7 Mag 2020 alle ore 10:45 PDT Serie A, Spadafora, sulla ripresa: “valutiamo la curva dei contagi da qui al 18 maggio”L'articolo “Basta un pallone per ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 7 maggio 2020) “Ci sono cose che non si possono cambiare.Basta unperfelici, anche in questo momento”. E’ il messaggio scritto da Daniele, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha commentato il suo ritorno inrisultato positivo al. I calciatori possono allenarsi in maniera individuale, mentre per quelli collettivi bisognerà attendere almeno il 18 maggio. Visualizza questo post su Instagram Ci sono cose che non si possono cambiare. Basta unperfelici, anche in questo momento ⚽❤️ #Ruga #JTC Un post condiviso da Daniele(@daniruga) in data: 7 Mag 2020 alle ore 10:45 PDT Serie A, Spadafora, sulla ripresa: “valutiamo la curva dei contagi da qui al 18 maggio”L'articolo “Basta unper ...

